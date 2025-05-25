Türkşeker 14 İlde 111 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alıyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker A.Ş'nin 14 ilde istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü 111 işçi alacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkşeker ailesi büyümeye devam ediyor. 14 ilde 17 iş yerinde çalışacak 111 yeni yol arkadaşımızı aramıza katıyor, istihdam ve üretime güç oluyoruz. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Engelli ve eski hükümlü 111 işçi; Ağrı, Ankara, Afyonkarahisar, Burdur, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Konya Ereğli ve Ilgın, Malatya, Balıkesir Susurluk, Uşak, Van Erciş, Yozgat ve Tokat Turhal'da istihdam edilecek. Başvurular, 26-30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.