Türkmenistan'da dış ticaret hacmi yüzde 8,4 arttı

AŞKABAT (AA) Türkmenistan'ın dış ticaret hacmi yılın ilk 3 ayında yüzde 8,4 arttı.

Türkmenistan gazetesinin haberine göre, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Hocamurat Geldimuradov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a sunduğu raporda ülkenin yılın ilk 3 ayında dış ticaret hacminin yüzde 8,4 arttığını söyledi.

Geldimuradov, Ocak-Mart 2023 makroekonomik göstergelere ilişkin raporunda, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttığını kaydetti.

Yılın ilk çeyreğinde inşaat ve imar çalışması planlanan toplam 370 tesisin 7'sinde inşaat çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Geldimuradov 105'inde inşaat ve montaj çalışmalarının sürdüğünü ve kalan tesislerde ise hazırlık çalışmalarının devam ettiğini aktardı.