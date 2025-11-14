Haberler

Türklerin Yurt Dışı Gayrimenkul Alımları 100 Milyar TL'ye Yaklaştı

Güncelleme:
Eylül ayında Türklerin yurt dışı gayrimenkul alımları 211 milyon dolar, yabancıların Türkiye'deki alımları ise 180 milyon dolar oldu. 2023 yılının ilk 9 ayında Türkler 77 milyar TL, son bir yılda ise 100 milyar TL'ye yakın gayrimenkul yatırımı yaptı.

Türklerin yurt dışı alımları yılın ilk 9 ayında 77 milyar, son bir yılda 100 milyar TL'ye yaklaştı. Merkez Bankası'nın verilerine göre, eylül ayında yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 211 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 180 milyon doları net gayrimenkul alımı yaptı.

Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi verilerine göre, eylül ayında yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 211 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 180 milyon doları net gayrimenkul alımı yaptı. Ocak- Eylül döneminde yabancıların Türkiye'deki alımları 1 milyar 599 milyon dolar olurken, Türklerin yurt dışı alımları 1 milyar 997 milyon dolara ulaştı. Son bir yılda da 2 milyar 233 milyon dolarlık yabancı alımına karşılık, Türklerin yurt dışı alımları 2 milyar 624 milyon dolarla bunun üzerinde gerçekleşti. Ocak-eylül dönemindeki alımlar 9 aylık ortalama kurla 76 milyar 904 milyon, son bir yıldaki alımlar da yıllık ortalama kurla 98 milyar 413 milyon TL ediyor. Buna göre Türklerin, son bir yılda 100 milyar liraya yakın bir kaynağı gayrimenkul alımı için yurt dışına aktardığı görülüyor. - İSTANBUL

