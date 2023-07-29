Türkiye-Zambiya İş Forumu Konferansı Ankara'da Gerçekleştirildi

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) ile Zambiya Devleti Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen Türkiye-Zambiya İş Forumu Konferansı, Ankara'da çok sayıda şirketin katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansta, Türk şirketleri ile Zambiya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliği olanakları ele alındı.

Türkiye- Zambiya İş Forumu Konferansı, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) ile Zambiya Devleti Ankara Büyükelçiliği işbirliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin destek ve katkılarıyla, Ankara'da çok sayıda şirketin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türk şirketlerini temsilen yaptığı açılış konuşmasında, "Türk şirketleri olarak Türkiye ile Zambiya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimize çok önem veriyoruz. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ithalat ve ihracat ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla yapmış olduğumuz bu konferanstan Türk şirketleri olarak çok umutluyuz. Türk şirketleri olarak Zambiya Devleti'nin öncelikli kalkınma projelerinde özelikle inşaat, alt yapı ve üst yapı projeleri, enerji, teknoloji, madencilik,tarım gibi projelerinde görev almaya hazırız" dedi

Cevahiroğlu şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde Afrika kıtasında bulunan bütün devletler ile en üst düzeyde ekonomik, ticari ve stratejik iş birliği kurdu. Aynı ilişkilerimizi Zambiya Devleti ile de kurduk. Türk şirketleri olarak Türkiye'nin bu girişimlerini en kuvvetli duygularımızla destekliyoruz."

Türkiye-Zambiya İş Forumu Konferansı'nda Zambiya Devleti Ankara Büyükelçisi Lt. Gen. William Maipambe Sikazwe ise, Zambiya yatırım olanakları hakkında bilgi vererek, " Türk şirketlerini Zambiya'da yatırım yapmaya davet ediyorum. Devlet Başkanımız Ekselansları Hakainde Hichilema da Türk şirketlerinin Zambiya'da yatırım yapmasını istemektedir. Zambiya Devleti, yatırım yapacak şirketlere vergi muafiyeti gibi bir çok ayrıcalıklar tanımaktadır. Zambiya Devleti olarak, Türkiye'nin en önemli uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olma özelliğine sahip SANKON ile işbirliğini çok önemsiyoruz. Ayrıca bu konferansın yapılmasından dolayı da çok mutluyuz. Türkiye ile Zambiya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla SANKON ile olan işbirliğimiz bundan sonradaki süreçte de büyük bir kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Zambiya Cumhuriyeti Ticaret Odası yöneticilerinin de telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, Türk şirketlerine Zambiya Cumhuriyeti'nde ki yatırım ve iş olanakları hakkında detaylı sunum yapılarak, Türk şirketleriyle iş birliği yapmaya hazır oldukları belirtildi.