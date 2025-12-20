Haberler

Bazı ülkelerden "kalayla kaplanmış ürünlerin" ithalatında damping önlemi uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, Almanya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Sırbistan menşeli bazı kalayla kaplanmış demir ve çelik ürünlerine damping karşıtı önlemler aldı. Yeni tebliğ ile bu ürünlerin ithalatında belirli oranlarda kesin önleme gidilerek yerli üretim korunacak.

Almanya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Sırbistan menşeli bazı "kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri" ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Almanya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Sırbistan menşeli bazı "kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri" eşya tanımlı kalayla kaplanmış (teneke) ürünlerine yönelik damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar uygulamaya konuldu.

Buna göre soruşturma sonucu bu ürünlerin ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi. Söz konusu eşyaların ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Söz konusu ülkeler menşeli ürünlerin ithalatında şirketlere göre CIF bedelinin belirli oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Almanya menşeli ürünlere yönelik yüzde 5,53 ve yüzde 11,05, Çin menşeli ürünlere yönelik yüzde 23,88, yüzde 24,73, yüzde 24,83 ve yüzde 50,08, Güney Kore menşeli ürünlere yönelik yüzde 12,54 ve yüzde 16,28, Japonya menşeli ürünlere yönelik yüzde 20,29 ve yüzde 43,37, Sırbistan menşeli ürünlere yönelik yüzde 15,43 ve yüzde 36,87 oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

Söz konusu önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak. Önlemlerin sona erme tarihinden önce nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde uygulama, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
