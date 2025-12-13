Veteriner Kontrol Enstitülerinin kapasitesi 21 yeni laboratuvarla güçlendirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Veteriner Kontrol Enstitülerinin kapasitesinin güçlendirilmesi çalışmaları sürerken, gelecek yıl başlayacak yapım sürecinin ardından biyogüvenlik seviyesi 2 (BSL-2) olan 14 ve biyogüvenlik seviyesi 3 (BSL-3) olan 7 laboratuvar daha Türkiye'ye kazandırılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, Dünya Bankası finansmanı ile "Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi"ni (TUCSAP) yürütüyor. Bu kapsamda, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi'nin alt bileşeni olarak geliştirilen, "Veteriner Kontrol Enstitülerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" çalışmaları da devam ediyor.

Veteriner Kontrol Enstitülerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde Adana, Elazığ, Erzurum, Konya, Samsun, Bornova ve Pendik veteriner kontrol enstitüsü müdürlüklerinde, biyogüvenlik seviyesi 2 ve biyogüvenlik seviyesi 3 olan modern laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi hedefleniyor.

"Biyogüvenlik seviyesi 2" solunduğunda, yutulduğunda, cilde temas ettiğinde orta düzeyde sağlık tehlikesi meydana getiren, insan hastalıklarıyla ilişkili etkenlerle (patojenik veya bulaşıcı organizmalarla) çalışan tüm laboratuvarları kapsarken, "biyogüvenlik seviyesi 3" ise ciddi veya ölümcül hastalıklar yaratan, önemli boyutta ekonomik kayba yol açan kuş gribi, tüberküloz ve şarbon gibi bulaşıcı materyallerin çalışıldığı veya üretildiği laboratuvarlar olarak öne çıkıyor.

Bu doğrultuda, her enstitü bünyesinde, 600 metrekare taban alanına sahip, zemin artı 2 kat olmak üzere toplam 1800 metrekare kapalı alandan oluşan yeni laboratuvar binalarının, inşa edilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin veterinerlik altyapısı uluslararası standartlara ulaşacak

Yeni yapılacak binalarda, "biyogüvenlik seviyesi 2" ve "biyogüvenlik seviyesi 3" düzeylerinde viral, bakteriyel ve paraziter hastalıkların teşhis ve analizine yönelik laboratuvarlarla numune kabul, nekropsi (ölüm nedenini araştırmak amacıyla kadavranın incelenmesi) ve alkali hidroliz (kadavraların ve bulaşıcı materyalin, kimyasal ve ısı ile güvenli şekilde yok edilmesi) gibi destek birimlerinin yer alması amaçlanıyor.

Laboratuvarların yapım sürecine ilişkin satın alma faaliyetlerinin, gelecek yıl ocak ayında başlatılması ve inşaat çalışmalarının ise 12 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

Belirlenen veteriner kontrol enstitüsü müdürlüklerinde, tamamlanacak "biyogüvenlik seviyesi 2" ve "biyogüvenlik seviyesi 3" laboratuvarlarının, etkin biçimde hizmet verebilmesi amacıyla cihaz alımlarının, 2027 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bakanlık, söz konusu projeler ile hayvan sağlığı, zoonotik hastalıkların kontrolü ve ulusal laboratuvar kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi ve alt bileşeni Veteriner Kontrol Enstitülerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yürütülen yatırımlar, Türkiye'nin hayvan sağlığı altyapısını uluslararası standartlara taşımada önemli bir adım olacak.

Faaliyetlerin tamamlanmasıyla, Türkiye'ye 14 "biyogüvenlik seviyesi 2" ve 7 "biyogüvenlik seviyesi 3" olan toplam 21 laboratuvar daha kazandırılacak.