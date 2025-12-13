Haberler

Veteriner Kontrol Enstitülerinin kapasitesi 21 yeni laboratuvarla güçlendirilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Dünya Bankası finansmanı ile veteriner kontrol enstitülerinin kapasitesini artırmak amacıyla yeni laboratuvarlar inşa ediyor. 14 biyogüvenlik seviyesi 2 ve 7 biyogüvenlik seviyesi 3 laboratuvar 2024'te hizmete girecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Veteriner Kontrol Enstitülerinin kapasitesinin güçlendirilmesi çalışmaları sürerken, gelecek yıl başlayacak yapım sürecinin ardından biyogüvenlik seviyesi 2 (BSL-2) olan 14 ve biyogüvenlik seviyesi 3 (BSL-3) olan 7 laboratuvar daha Türkiye'ye kazandırılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, Dünya Bankası finansmanı ile "Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi"ni (TUCSAP) yürütüyor. Bu kapsamda, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi'nin alt bileşeni olarak geliştirilen, "Veteriner Kontrol Enstitülerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" çalışmaları da devam ediyor.

Veteriner Kontrol Enstitülerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde Adana, Elazığ, Erzurum, Konya, Samsun, Bornova ve Pendik veteriner kontrol enstitüsü müdürlüklerinde, biyogüvenlik seviyesi 2 ve biyogüvenlik seviyesi 3 olan modern laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi hedefleniyor.

"Biyogüvenlik seviyesi 2" solunduğunda, yutulduğunda, cilde temas ettiğinde orta düzeyde sağlık tehlikesi meydana getiren, insan hastalıklarıyla ilişkili etkenlerle (patojenik veya bulaşıcı organizmalarla) çalışan tüm laboratuvarları kapsarken, "biyogüvenlik seviyesi 3" ise ciddi veya ölümcül hastalıklar yaratan, önemli boyutta ekonomik kayba yol açan kuş gribi, tüberküloz ve şarbon gibi bulaşıcı materyallerin çalışıldığı veya üretildiği laboratuvarlar olarak öne çıkıyor.

Bu doğrultuda, her enstitü bünyesinde, 600 metrekare taban alanına sahip, zemin artı 2 kat olmak üzere toplam 1800 metrekare kapalı alandan oluşan yeni laboratuvar binalarının, inşa edilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin veterinerlik altyapısı uluslararası standartlara ulaşacak

Yeni yapılacak binalarda, "biyogüvenlik seviyesi 2" ve "biyogüvenlik seviyesi 3" düzeylerinde viral, bakteriyel ve paraziter hastalıkların teşhis ve analizine yönelik laboratuvarlarla numune kabul, nekropsi (ölüm nedenini araştırmak amacıyla kadavranın incelenmesi) ve alkali hidroliz (kadavraların ve bulaşıcı materyalin, kimyasal ve ısı ile güvenli şekilde yok edilmesi) gibi destek birimlerinin yer alması amaçlanıyor.

Laboratuvarların yapım sürecine ilişkin satın alma faaliyetlerinin, gelecek yıl ocak ayında başlatılması ve inşaat çalışmalarının ise 12 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

Belirlenen veteriner kontrol enstitüsü müdürlüklerinde, tamamlanacak "biyogüvenlik seviyesi 2" ve "biyogüvenlik seviyesi 3" laboratuvarlarının, etkin biçimde hizmet verebilmesi amacıyla cihaz alımlarının, 2027 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bakanlık, söz konusu projeler ile hayvan sağlığı, zoonotik hastalıkların kontrolü ve ulusal laboratuvar kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi ve alt bileşeni Veteriner Kontrol Enstitülerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yürütülen yatırımlar, Türkiye'nin hayvan sağlığı altyapısını uluslararası standartlara taşımada önemli bir adım olacak.

Faaliyetlerin tamamlanmasıyla, Türkiye'ye 14 "biyogüvenlik seviyesi 2" ve 7 "biyogüvenlik seviyesi 3" olan toplam 21 laboratuvar daha kazandırılacak.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti

Suç batağındaki isim, canlı yayında böyle intihar etti
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
title