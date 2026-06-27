Türkiye ile Suudi Arabistan'dan ticareti kolaylaştıracak ortak adım

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın katıldığı Brüksel'deki Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Konseyi toplantısında, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ticaretin kolaylaştırılması için Ortak Eylem Planı imzalandı.

Ticaret Bakanlığının NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Yardımcısı Uçarmak'ın, 187 üye ülkenin gümrük idaresi başkanları ile uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin yer aldığı DGÖ Konseyinin Brüksel'de düzenlenen 147. ve 148. Dönem Oturumları'na katıldığı bildirildi.

Toplantı kapsamında küresel ticaretin geleceği, veri odaklı gümrük yönetimi, yapay zeka, e-ticaret ve güvenli tedarik zincirleri gibi başlıca konuların değerlendirildiği belirtilen paylaşımda, örgütün çalışmalarının da üye ülkelerin görüşlerine sunulduğu aktarıldı.

Paylaşımda, Uçarmak'ın toplantıda Suudi Arabistan Zekat, Vergi ve Gümrük İdaresi Başkanı Suhail Abnami ile bir araya geldiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizden körfeze açılan kara yolu transit koridorlarının geliştirilmesi, tır sisteminin etkin uygulanması ile bölgesel ve ikili ticaretin kolaylaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunmuştur. Görüşme sonrasında, ülkelerimiz arasında yetkilendirilmiş yükümlü programlarının karşılıklı tanınmasına yönelik sürece ivme kazandıracak Ortak Eylem Planı imzalanmıştır. Toplantı süresince Bakan Yardımcımız, Azerbaycan, Bulgaristan, Macaristan, Özbekistan, Kazakistan, Maldivler, Suriye, Gürcistan, Kosova, Kırgızistan ve İran gümrük idarelerinden mevkidaşlarıyla da ikili ilişkilerimizin ele alındığı görüşmeler gerçekleştirmiştir."