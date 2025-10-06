Haberler

Türkiye ve Senegal Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Güçlendirilmesi

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Senegal Büyükelçiliği'nde yaptığı ziyarette Türkiye ile Senegal arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldı. İki ülke arasında iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ile Senegal arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik hususlar ele alındı.

Ziyaret kapsamında Senegal'in Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Moustapha Sokhna Diop ile bir araya gelen ULUSKON Başkanı Atasoy, Türkiye ile Senegal arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konuları ele aldı. ULUSKON Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Türkiye ile dünya ülkeleri arasında yeni ticari ilişkiler kurulması adına görüşme ve temaslarına Senegal ile devam etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin artırılması ve stratejik sektörlerde iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde atılabilecek adımlar değerlendirildi. Özellikle ulaşım, tarım, teknoloji, enerji ve inşaat sektörlerinde potansiyel iş birlikleri ön plana çıkarken, ihracat ve ithalatın karşılıklı olarak güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Başkan Atasoy, ticari hacmin genişlemesi adına ilgili Senegalli iş adamları ve yatırımcıları ULUSKON'a davet etti. Büyükelçi Diop da ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u önümüzdeki programlarla tekrardan Senegal'de ağırlamaktan onur duyacağını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
