Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre Türkiye ve Rusya ikinci parti S-400 hava savunma sistemleri sevkiyatı için sözleşme imzaladı. Rus haber ajansı TASS anlaşmanın, S-400 hava savunma sistemi bileşenlerinin bir kısmının Türkiye'de yerli olarak üretilmesini de içerdiğini bildirdi.

2017 yılında Rusya'dan 2,5 milyar dolar değerinde dört adet S-400 hava savunma sistemi tedarik etmek için bir sözleşme imzalayan Türkiye, S-400 sistemini satın alan ilk NATO ülkesi olmuştu. ABD, Türkiye'den S-400 sistemini elinden çıkarmasını ve kullanmamasını istemişti. Türkiye ise sistemin aktif bir şekilde kullanılacağını duyurmuş, bu nedenle ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmış ve CAATSA kapsamında yaptırımlar uygulamıştı.

İKİNCİ ANLAŞMA İMZALANDI

Konu zaman zaman liderler tarafından gündeme taşınırken Rusya'dan satın alınan S-400'lerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rus haber ajansı TASS ve Reuters, Türkiye ve Rusya arasında S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci sevkiyatı için anlaşma imzaladığını duyurdu.

"BİR KISMI TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK"

TASS'a konuşan Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, Türkiye ile imzalanan sözleşmenin, S-400 hava savunma sistemi bileşenlerinin bir kısmının Türkiye'de yerli olarak üretilmesini de içerdiğini bildirdi.

Dmitri Şugayev, ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedarikine ilişkin müzakerelerin ertelenmesiyle ilgili bir soruya yanıt olarak, "Bu yıl gelişen zorlu siyasi durum, Rus tarafının ortaklarla ilişkilerinin bazı yönlerini olumsuz etkiledi. Yine de Türkiye ile askeri-teknik işbirliği, iki ülke cumhurbaşkanları arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda gelişiyor. Türk ortaklarla şeffaf ve karşılıklı yarar temelinde çalışmaya devam etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.