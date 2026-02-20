Bakan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile iş birliği fırsatlarını görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Novak ile Türkiye ve Rusya'nın enerji gündemini değerlendirdiklerini kaydetti.

Görüşmelerinde doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere devam eden iş birliklerinin seyrini ve yeni iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını aktaran Bayraktar, "Enerji diyaloğumuzu, devam eden projelerin sağlıklı ilerlemesi ve karşılıklı faydayı büyütecek yeni başlıkların olgunlaştırılması odağında sürdürmeyi önemsiyoruz." ifadesini kullandı.