Ticaret Bakanı Bolat, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin iftar programına katıldı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Pakistan'ın tarih boyunca zor zamanlarda birbirinin yanında olmuş iki kardeş ülke olduğuna dikkati çekerek, "Ticaret, yatırım, savunma sanayisi ve birçok alanda gelişen işbirliğimizin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd nazik ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldıklarını belirtti.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen bu anlamlı buluşmada, köklü dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip Pakistan ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkileri, ticaret ve ekonomik işbirliğini daha da ileriye taşıyacak imkanları değerlendirme fırsatı bulduklarına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Pakistan, tarih boyunca zor zamanlarda birbirinin yanında olmuş, iki kardeş ülkedir. Ticaret, yatırım, savunma sanayisi ve birçok alanda gelişen işbirliğimizin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyoruz. Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için Sayın Büyükelçiye teşekkür ediyor, mübarek Kadir Gecemizin hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."