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Türkiye ve Macaristan, Bilim ve İnovasyon Yılı Hazırlıklarını Görüştü

Türkiye ve Macaristan, Bilim ve İnovasyon Yılı Hazırlıklarını Görüştü
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko ile bir araya gelerek 2025 Bilim ve İnovasyon Yılı hazırlıkları ve iş birliği konularını ele aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko ile bir araya geldi.

Bakanlıktan, Kacır'ın Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Hanko ve heyeti ile görüşmesine ilişkin paylaşım yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Macaristan 2025 Bilim ve İnovasyon Yılı hazırlıkları ve yol haritası ele alındı.

Görüşmede, Macaristan ile Ar-Ge ve inovasyon, bilim ve teknoloji girişimciliği alanlarında kapsamlı iş birliğinin geliştirileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
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