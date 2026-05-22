BOTAŞ ile İtalyan enerji şirketi Edison'dan doğal gaz ve LNG işbirliği için mutabakat zaptı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile İtalyan Edison arasında doğal gaz ve LNG alanında mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Anlaşma, ticaret, swap ve olası boru hattı bağlantısını kapsıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile İtalyan enerji şirketi Edison arasında doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanlarında potansiyel işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından BOTAŞ ile İtalyan enerji şirketi Edison arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin paylaşım yaptı.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi marjında BOTAŞ ile İtalyan enerji şirketi Edison S.p.A. arasında doğal gaz ve LNG alanlarında potansiyel işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı. Anlaşma kapsamında doğal gaz ve LNG ticaretinden swap operasyonlarına, ortak ticari fırsatlardan Türkiye ile İtalya arasında kurulması planlanan olası boru hattı bağlantısına kadar geniş bir sahada birlikte çalışacağız. Kuracağımız Ortak Çalışma Grubu ile de teknik ve ticari tecrübelerimizi birleştireceğiz. Bu stratejik ortaklığın ülkelerimizin kalkınmasına, Akdeniz Havzası'ndaki bağlantılarımıza ve bölgesel enerji arz güvenliğine güçlü bir katkı sunacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
