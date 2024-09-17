Üye Girişi
Haberler

Türkiye ve Hindistan Arası Ekonomik İlişkiler Güçleniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asset GLI, 'Türkiye ve Hindistan Arasında İkili Ekonomik İlişkiler' paneline katılarak iki ülke arasındaki ticaretin önemine dikkat çekti. Panelde Hindistan'ın lojistik sektöründeki fırsatlar ve stratejik iş birlikleri değerlendirildi.

Asset GLI, Türkiye ile Hindistan arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 'Türkiye ve Hindistan Arasında İkili Ekonomik İlişkiler' panelinde yer aldı. Hindistan, lojistik sektöründe sunduğu güçlü iş birlikleri ve fırsatlarla stratejik hedef pazarlarında büyük önem taşıyor.

14 Eylül 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilen "Türkiye ve Hindistan Arasında İkili Ekonomik İlişkiler" panelinde, Asset GLI'nin Global İhale Direktörü Perihan Moorcroft, Ticaret Bakanlığı Asya Pasifik Ülkeleri Daire Başkanı Çağatay Özden ve Parikh Infracon Direktörü Monil Parikh ile birlikte Türkiye ve Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geçmişi, mevcut durumu ve geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu. Panelin moderatörlüğünü TÜGİAD Baş Ekonomisti Doç. Dr. Mehmet Levent Yılmaz üstlendi.

Perihan Moorcroft panelde yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Hindistan arasındaki ticaret ilişkileri, iki ülkenin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlıyor. Hindistan'ın lojistik sektörü, sunduğu fırsatlar ve iş birlikleri ile Türkiye için büyük bir potansiyel sunuyor. Bu panel, stratejik iş birliklerini güçlendirmek ve ticaret hacmini artırmak adına önemli bir adım. Asset GLI olarak, iki ülke arasındaki ekonomik bağları daha da kuvvetlendirmek ve yenilikçi çözümler geliştirmek için özellikle teknolojik yatırım, esneklik yapımızı güçlendirerek kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca, Asset GLI'nin katkılarından dolayı TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım tarafından Asset GLI'ye bir plaket takdim edildi. Plaket, Türkiye-Hindistan arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesine yönelik sağlanan katkılardan dolayı verildi. Panelde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve sektörde yenilikçi çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. Bu platformda yapılacak iş birlikleri ve stratejik görüşmelerin, Türkiye ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin katkıda bulunması planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Hindistan Teknoloji Ekonomi Türkiye Finans

Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı, 2800 kişi yaralandı

İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 2800 yaralı

 Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

 Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olan yengenin ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siper saldırı nedir? Siper saldırı nasıl yapılır? Discord çöktü mü? 17 Eylül Discord neden açılmıyor! Discord bağlantı sorunu nedir? Discord bağlanıyor hatası! Galatasaray Gaziantep maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) GS Gaziantep FK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Xec covid varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü, ölümcül mü? Muslera UEFA'da kaç maç ceza aldı? Muslera Avrupa'da hangi maçlarda yok? MeritKingNews sponsorluğu iptal mi oldu, neden iptal edildi? Juventus maçı hangi kanalda? Juventus PSV maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Juventus PSV maçı CANLI izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Juventus PSV maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mansur Yavaş CHP'den istifa mı edecek, CHP'ye veda mı edecek? Galatasaray Gaziantep maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Gaziantep maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Çağrı cihazı nedir, neden patlar? Pager çağrı cihazı nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });