Türkiye ve Çin Arasında Madencilik Mutabakatı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Çin'in Tianjin kentinde Çin Halk Cumhuriyeti Doğal Kaynaklar Bakanı Wang Guanghua ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bayraktar açıklamasında, "Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılmak üzere geldiğimiz Tianjin'de Çin Halk Cumhuriyeti Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Wang Guanghua ile bir araya gelerek ülkelerimiz arasında madencilik alanında bir mutabakat zaptı imzaladık. Küresel madencilik sektörünün kritik bir dönemden geçtiği günümüzde Çin ve Türkiye arasında madencilik alanında geliştirilecek ortak projeler büyük bir potansiyele sahip. İmzaladığımız anlaşma ile madenciliğin her alanında iş birliğimizi ilerletmeyi, özellikle kritik mineraller konusunda Türkiye'de birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Anlaşmanın iki ülke için de hayırlı olmasını ve en kısa sürede somut projelere dönüşmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.