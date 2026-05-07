Türkiye-Cezayir İş Forumu Ankara'da gerçekleştirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yürütülen Polipropilen (PP) Üretim Tesisi ve Terminal Projesi'nin, Türkiye'nin petro-kimya üretimine katkı sağlayacağını belirterek, "Türkiye ile Cezayir arasındaki en önemli yatırımlardan birisi olarak kayda geçecektir." dedi.

Bolat, JW Marriot Ankara Otel'de, Cezayir Dış Ticaret ve İhracatı Teşvik Bakanı Kamel Rezig ve iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen, Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda konuştu.

Türkiye ile Cezayir arasında, 2 yıldır devam eden tercihli ticaret anlaşması görüşmelerinin, yıl sonuna kadar anlaşmayla sonuçlanması iradesinin karşılıklı ortaya konulacağını bildiren Bolat, yatırımların teşvik edilmesi ve korunmasına yönelik bir anlaşma imzalanması konusunda da iki ülke arasında görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Bolat, Cezayir'in Türkiye'nin Afrika'da 3'üncü, müteahhitlik yatırımlarında ise dünyada 7'nci büyük ortak olduğunu aktardı. Cezayir'de yaklaşık 8 milyar dolarlık Türk yatırımlarının bulunduğunu, ikili ticaretin geçen yıl itibarıyla 5,6 milyar dolar olduğunu işaret eden Bolat, "Her iki ülke liderleri, bizlere 10 milyar dolarlık karşılıklı dış ticaret hacmine ulaşma hedefi vermişti, inanıyoruz ki bu sene dış ticarette iki ülke arasında ciddi bir yukarı doğru atılım sağlanacaktır." diye konuştu.

"Türk yatırımcılar yenilenebilir ve güneş enerjileri projeleri için hazır"

Cezayir'in tüketim gücünün yüksek, yatırım noktasında da elverişli olduğunu anlatan Bolat, Ziraat Bankasının bu ülkede şube açıp çalışmaya başlamasının, iki ülke iş dünyası arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi. Türkiye'nin dost ve kardeş ülkeleri önceleyerek, ekonomide entegrasyon düzeyini güçlendirmeye çalıştığını vurgulayan Bolat, Cezayir'de demir-çelik, kimyevi ve temizlik ürünleri ile tekstil sektörlerine kadar çeşitli alanlarda çok sayıda Türk yatırımcının faaliyet gösterdiğini, bu yatırımcıların ilerleyen dönemlerde yenilenebilir ve güneş enerjileri projelerinde yer almak için hazır olduklarını aktardı.

Bolat, iki ülke yatırımlarının ulaştığı noktaya da dikkati çekerek, "Türkiye'nin petro-kimya üretimine büyük bir ivme kazandıracak olan Rönesans Holding ile Cezayir'in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach ortaklığında yürütülen Ceyhan Polipropilen (PP) Projesi, yatırımlarını tam gaz hızlandırmaktadır. Bu yatırım, 1-2 sene zarfında hizmete açıldığında, Türkiye'nin çok ciddi bir petro-kimya üretimine katkı yapacaktır, Türkiye ile Cezayir arasındaki en önemli yatırımlardan birisi olarak kayda geçecektir." ifadelerini kullandı.

Cezayir'in alt ve üst yapı ile büyük kamu projelerinde, Türk müteahhitlerinin başarılı projelere imza attığının altını çizen Bolat, firmaların bu ülkede 24 milyar dolar değerinde 687 proje üstelenerek tamamladıklarını açıkladı.

"Tercihli ticaret anlaşması müzakerelerinin sonlanmasını bekliyoruz"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise Cezayir'in Sahra Bölgesi'ndeki güneş enerjisi ve yeşil hidrojen kapasitesinin, kıtanın en büyük potansiyellerinden olduğunu söyledi.

Olpak, imalat, bankacılık ve özel sektörün güçlendirilmesi konusunda işbirliklerinin yürütülebileceğine değinerek, iş dünyası olarak tercihli ticaret anlaşması müzakerelerinin sonlanmasını beklediklerini ifade etti.

Ziraat Bankasının Cezayir'deki varlığının önemli olduğuna işaret eden Olpak, iş dünyasının teminat mektubu ve proje finansmanı konularında çözüm beklediğini vurguladı.

Olpak, uzun süreli iş vizesi kolaylığı ve iki ülkedeki çalışanları kapsayan sosyal güvenlik anlaşmasının da iş dünyasının beklentileri arasında olduğunu dile getirdi.

"Elde edilen başarılar, ekonomik ilişkilerin derinleştiğinin göstergesidir"

DEİK Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Muhammet Mesut Toprak da Türk firmalarının bu ülkede altyapı, enerji, inşaat, tarım ve sanayi gibi stratejik alanlarda önemli projelere imza attığını, ülkede halihazırda 30 ana yüklenici Türk firmasının aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

Toprak, özellikle son dönemde gelişen tohum üretimi gibi stratejik alanlarda işbirliklerinin geliştirildiğini değinerek, "Otomotiv yan sanayisinde, yerlileşmeye katkı sağlayacak Türk firmalarının yer almaları, enerji ve altyapı projelerinde elde edilen başarılar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştiğinin açık göstergesidir." şeklinde konuştu.

Forumda, "DEİK ile Cezayir Ekonomik Yenilenme Konseyi (CREA)", "MY Silo ile AGROMAVI", "Optimum Süreç Tasarım ve Uygulamaları AŞ ile SOPI", "KLE Information Tecnologies ile Exwor" ve "Condor ve Sarl LYC" arasında mutabakat zaptı da imzalandı.