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Enerji Bakanı Bayraktar, Bulgaristanlı mevkidaşı Petrova ile işbirliği imkanlarını görüştü

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Enerji Bakanı Bayraktar, Bulgaristanlı mevkidaşı Petrova ile doğal gaz ticareti ve enerji işbirliğini görüştü. BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğal gaz alanında işbirliğini geliştirme protokolü imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile doğal gaz ticareti başta olmak üzere enerji alanındaki işbirliğini geliştirecek konuları görüştüklerini bildirdi.

Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Petrova ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, doğal gaz ticareti başta olmak üzere enerji alanında iki ülke arasındaki işbirliğini daha ileri taşıyacak konuların ele alındığını aktaran Bayraktar, ardından Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Petrova'nın katılımıyla, BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğal gaz alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokolün imzalanmasına eşlik ettiklerini vurguladı.

Bayraktar, "Bu protokolle iki şirket arasındaki mevcut anlaşmanın şartlarının güncellenmesine ilişkin müzakere sürecinin devamı konusunda mutabakata varılırken, iki ülke arasındaki doğal gaz iletim kapasitelerinin geliştirilmesi ve daha etkin kullanılması yönündeki ortak irademizi de teyit etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, imzalanan protokolün hem Türkiye ve Bulgaristan'a hem de bölgenin enerji istikrarına önemli katkılar sunacağına inandığını belirterek, anlaşmanın iki ülke için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
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