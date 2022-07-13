Bakan Varank, BAE'li mevkidaşı Sultan Ahmed Al Jaber ile bir araya geldi
AA - Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber'i karşılaması İki bakanın görüşmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber'i karşılaması
İki bakanın görüşmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi