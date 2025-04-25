Türkiye ve ABD Arasında Ticaret İlişkileri Güçleniyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Jamieson Greer ile Türkiye ve ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Jamieson Greer ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakan Bolat'ın paylaşımında, "Ülkemiz ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, bugün (25 Nisan 2025) Cuma akşamı ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Jamieson Greer ile çevrimiçi detaylı bir görüşme gerçekleştirdik. İki tarafça da son derece yapıcı ve verimli geçen görüşmede, öncelikle ABD'li muhataplarımızı yeni görevleri dolayısıyla tebrik ettik. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini daha da ileriye taşımaya yönelik güçlü iradeyi vurguladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve ABD Başkanı Sayın Trump tarafından daha önce ortaya konan karşılıklı yıllık 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin hayata geçirilmesi için iki ülkenin güçlü iradesi görüşmede bir kez daha teyit edilmiştir. Bu kapsamda, enerji, kimya, otomotiv, tekstil-hazır giyim, tarım, dijital ekonomi ve altyapı gibi birçok alanda karşılıklı işbirliklerinin artırılması hedefi dile getirilmiştir. İlave olarak ABD'li muhataplarımıza ABD'nin yeni dönemdeki ticaret politikalarını dikkatle takip ettiğimizi belirterek, yakın diyalog içinde çalışmaya hazır olduğumuzu, karşılıklı ticaretimizi artırmak için ortaklaşa öneriler geliştirebileceğimizi ifade ettik. ABD'li Bakanlar, ABD için, Türkiye'nin ticaret ve yatırım ortağı olarak kritik önemini bildiklerini, beraber çalışmaya hazır olduklarını, iki ülkenin ticaret hacmini artırmak konusunda işbirliği yapmaya, yeni alanlarda ortaklıklar geliştirmeye, bu noktada yeni fikirlere ve önerilere açık olduklarını belirttiler. ABD Ticaret Bakanı Lutnick ve Büyükelçi Greer ile kısa sürede bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Daha öncesinde Türkiye ve ABD Ticaret Bakanlıkları teknik heyetleri arasında önümüzdeki ay Washington D.C.'de TIFA (Ticaret ve Yatırım Konseyi) toplantısının yapılması konusunda her iki ülkenin Ticaret Bakanları olarak mutabık kaldık. Türkiye ve ABD olarak karşılıklı ticaretimizi daha da ileri taşımak için birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.