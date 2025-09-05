Türkiye Varlık Fonu'ndan Rekor Eurobond İhraç!

Türkiye Varlık Fonunun (TVF) geçen yıl başarıyla gerçekleştirdiği ilk ihracı takiben 10 yıl vadeli dilimin de eklendiği yeni ihraca yatırımcılardan 10 milyar dolara yakın talep geldi.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Fonun 1 milyar dolar tutarlı yeni eurobond ihracı rekor seviyede taleple tamamlandı. ABD dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S formatında gerçekleştirilen işlem, 5,5 yıl ve 10 yıl vade içeren iki dilimle yatırımcılara sunuldu.

Fonun geçen yıl başarıyla gerçekleştirdiği ilk ihracı takiben 10 yıl vadeli dilimin de eklendiği yeni ihraca, yatırımcılardan 10 milyar dolara yakın talep geldi.

İşlem kapanışında nihai getiri 10 yıl vadeli dilim için yüzde 7,75 seviyesinde fiyatlandı

Açılışta, ilk fiyatın 5,5 yıl vadeli dilim için yüzde 7,625 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 8,375 seviyelerinde açıklandığı işlemde, gelen güçlü talep sonrasında başlangıçta açıklanan fiyat aralığı her iki dilimde de 62,5 baz puan daraltıldı.

İşlem kapanışında, nihai getiri 5,5 yıl vadeli dilim için yüzde 7 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 7,75 seviyesinde fiyatlandı. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine rekor düzeyde dar spreadlerle, 5,5 yıl vadede artı 50 baz puan ve 10 yıl vadede artı 62,5 baz puan seviyelerinde gerçekleşti.

TVF, son 8 yılda 10 yıl vadeli eurobond ihracı yapan ikinci kurum oldu

Bu ihraçla birlikte TVF, Türkiye'de Hazine'den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli eurobond ihracı yapan ilk kurum olarak bir ilke imza attı. Fon, iki dilimli yapıda 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak da önemli bir başarı kaydetti.

Böylece işlem, yalnızca fonlama açısından değil, Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından da tarihi bir adım niteliği taşıdı.

250'den fazla yatırımcı işleme ilgi gösterdi

Aralarında dünyanın önde gelen yatırımcılarının da yer aldığı 250'den fazla yatırımcı işleme ilgi gösterirken, talep defteri, farklı coğrafyalardan gelen yüksek kaliteli yatırımcılarla dengeli bir dağılım sergiledi. Özellikle uzun vadeli fonlar, sigorta şirketleri ve küresel ölçekte önde gelen varlık yönetim şirketleri defterde güçlü şekilde temsil edildi. Böylelikle ihraç, hem hacmi hem de yatırımcı tabanının kalitesiyle TVF'nin başarıları arasında yerini aldı.

Planlanan takvime uygun şekilde gerçekleşti

Bu başarılı sonuç, Türkiye'deki siyasi istikrarın ve ekonomik güven ortamının uluslararası yatırımcılar nezdinde yarattığı olumlu algının da bir yansıması oldu. Türkiye'nin güçlü makroekonomik dengeleri ve reform iradesi, yatırımcıların uzun vadeli pozisyon almalarını teşvik ederken, TVF'nin ihraçları bu güvenin somut bir göstergesi haline geldi. İhraç, planlanan takvime uygun şekilde gerçekleşti.

Türkiye'nin getiri eğrisinin derinleşmesine de önemli katkı sağladı

2024'te uluslararası sermaye piyasalarında yaptığı ilk eurobond ve sukuk ihraçlarının ardından bu yeni işlemle birlikte Fonun uluslararası piyasalarda tanınan ve güven duyulan ihraççı konumu daha da pekişti.

TVF, yatırımcılara verdiği tahvil getiri eğrisi oluşturma sözünü yerine getirme yolunda attığı bu adımla, 10 yıl vadeli enstrümanları yeniden Türkiye piyasasına sunarak öncü rolünü ortaya koymaya devam etti. Böylelikle TVF, yalnızca kendi fonlama tabanını genişletmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye'nin kurumsal ihraççıları için de önemli bir referans noktası oluşturdu. Söz konusu işlem, uluslararası sermaye piyasalarında Türkiye'nin getiri eğrisinin derinleşmesine de önemli katkı sağladı.

Söz konusu ihraç, Euronext Dublin'in GEM pazarında kote edilecek. İşlemde BBVA, Citi, Emirates NBD ve ING, ortak global koordinatörler ve ortak talep toplayıcılar olarak görev alacak. Bank ABC, BofA, FAB, ICBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Société Générale ve Standard Chartered bankaları da ortak talep toplayıcılar arasında yer aldı.

Başarıyla yapılan işlem ikincil piyasada da iyi performans gösterirken, Türkiye'deki ihraççıların temkinli ve çekimser kaldığı bu dönemde uluslararası sermaye piyasalarındaki stratejik ve güçlü temsiliyetiyle TVF, bir kez daha öncü rolünü üstlendi ve ihracı başarıyla tamamlandı.