Haberler

Türkiye Uluslararası Tahkim Alanında Güçleniyor

Güncelleme:
Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, 19. ICC Türkiye Tahkim Günü'nü değerlendirdi. Etkinlik, Türkiye'nin uluslararası tahkim alanındaki konumunu güçlendiren önemli bir platform olarak öne çıkıyor ve alanında uzman isimleri bir araya getiriyor.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, 19. ICC Türkiye Tahkim Günü'nün Türkiye'nin uluslararası tahkim alanındaki konumunu güçlendiren önemli bir platform olduğunu söyledi.

ICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde 14 Kasım 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "19. ICC Türkiye Tahkim Günü" etkinliğine, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ile Çarşamba TSO Meclis Üyesi Coşkun Bektürk de katıldı.

Ulusal ve uluslararası tahkim uygulamalarındaki güncel gelişmelerin ele alındığı organizasyonda, alanında yetkin uzmanlar, hukuk profesyonelleri ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Etkinlik kapsamında tahkim süreçlerindeki yenilikler, uygulamadaki değişimler ve Türkiye'nin uluslararası tahkimdeki konumu değerlendirildi.

Çarşamba Ticaret Borsası'nın ICC üyeliği çerçevesinde, küresel iş dünyası ve uluslararası tahkim ağlarıyla olan bağlarını güçlendirmeyi önemsediklerini belirten Başkan Kazım Yılmaz, etkinliğin Türkiye'nin uluslararası tahkim alanındaki görünürlüğünü artırması açısından önemli olduğunu ifade etti.

19. ICC Türkiye Tahkim Günü ulusal ve uluslararası katılımcılar tarafından yoğun ilgi görürken, etkinlik sonunda oda ve borsa başkanları tarafından karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu ve iş birliği fırsatları değerlendirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

