Haberler

Türkiye ve Ukrayna arasında Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle ticari ve ekonomik bağların güçleneceğini, yatırım iş birliğinin artacağını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ve Ukrayna arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin, ticari ve ekonomik bağları güçlendirerek, yatırım alanında iş birliği imkanlarını artıracağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'yla 3 Şubat 2022 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı Ukrayna Parlamentosu Genel Kurul oturumunda dün kabul edilmiştir. Ülkemizce onay süreci daha önce tamamlanmış olan anlaşmanın yürürlüğe girişi, Ukrayna'yla 2011 yılında tesis ettiğimiz stratejik ortaklığımızda önemli bir dönüm noktası teşkil edecek olup, ticari ve ekonomik bağlarımızı daha da güçlendirecek ve yatırım alanında iş birliği imkanlarını artıracaktır. Bu gelişme, savaşın yol açtığı zorlu koşullara rağmen Ukrayna'yla ikili ilişkilerimizin her alanda gelişmeye devam ettiğinin en somut göstergelerinden biridir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: 12 maddelik çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: 12 maddelik çağrı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor

Zaman çok acımasız! Şevket'in son halini görenler tanıyamıyor