Haberler

Türkiye'ye UEFA organizasyonları için getirilen eşyalara ilişkin esaslar düzenlendi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'de düzenlenen UEFA organizasyonları için getirilen eşyaların bedelsiz dağıtımı ve hayır amaçlı satışına izin verildi. Ayrıca, finansal kiralama sözleşmesiyle geçici ithalat izni verilen araçların kapsamı genişletildi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) organizasyonları için Türkiye'ye muafiyet tanınarak getirilen eşyaların bedelsiz dağıtımı veya hayır amaçlı satışına imkan tanındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Kararda, 2021 ve 2023 Şampiyonlar Ligi finallerinin Türkiye'de oynanması için verilen bazı taahhütlerin 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin ülkede düzenlenmesine yönelik taahhütnamelerde de yer alması sebebiyle düzenlemeye gidildi. ???????

Buna göre, UEFA tarafından Türkiye'de düzenlenen spor müsabakaları ve ilgili tüm etkinlikler için muafiyet kapsamında vergisiz olarak ülkeye sokulan eşyalar için esneklik tanındı.

Organizasyon kapsamında ülkeye getirilen eşyaların imha edilebilmesinin, ücretsiz olarak dağıtılabilmesinin ve hayır amaçlı sembolik bedelle satılabilmesinin önü açıldı.

Ayrıca, finansal kiralama sözleşmesi süresine bağlı olarak geçici ithalat izni verilen araçların kapsamı genişletildi. Daha önce sadece deniz, hava ve demir yolu taşıtları için geçerli olan kolaylığa, hava taşıtlarının motorları da dahil edildi.

Kararla, posta idaresi ve yetkili hızlı kargo şirketlerince basitleştirilmiş gümrük beyanı kapsamında işlem yapılan ihracat rejimine konu eşyalar için belirlenen miktar ve değer limitlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Mevcut uygulamada, miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 avroyu geçmeyen ihracat eşyası için gümrük müşaviri gerekmeksizin hızlı kargo firmaları dolaylı temsilci olarak işlem yapabiliyor.

Yapılan değişiklikle, söz konusu miktar veya değer limitlerini artırma konusunda Bakanlığa tanınan yetki 20 katına çıkarıldı.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
