Türkiye Turizm Tedarik Akdeniz Buluşması Antalya'da Gerçekleşecek

Turizm sektörü paydaşlarıyla satın almacıları bir araya getirecek Türkiye Turizm Tedarik Akdeniz Buluşması, 18-21 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Organizasyon Komite Başkanı ve Profesyonel Turizm Yöneticileri Oluşum Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bilgiç, AA muhabirine, bu yıl 7'ncisini düzenleyecekleri etkinliğin, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapılacağını söyledi.

"Gönül birliğinden güç birliğine" temasıyla sektördeki lider markaları turizm profesyonelleriyle bir araya getireceklerini belirten Bilgiç, "Türkiye geneli turizm tedarik buluşmasını sağlayacağız. Organizasyonumuz sektördeki yeme içmeden tekstile kadar tüm portföyü içinde barındırıyor. Yeni sezon öncesi yeni trendler sergilenecek. Satın almacı arkadaşlarımız ile ürün satıcıları, yıllar sürecek ticaretin temellerini atacak." diye konuştu.

Bilgiç, organizasyonda otellerdeki yangın mevzuatı hazırlıklarına yönelik de ürünlerin olacağını ifade etti.

Otellerde kullanılan malzemelerin, ürünlerin misafir memnuniyetini etkilediğini ifade eden Bilgiç, bu açıdan satın alma biriminin önemli bir görev üstlendiğini sözlerine ekledi.