Türkiye-Suriye İş Forumu Halep'te düzenlendi

İnşaat ve yapı malzemeleri sektörüyle ilgili Türkiye-Suriye İş Forumu, Halep'te düzenlenerek Türk ve Suriye iş insanları arasında yatırım fırsatları ve işbirliği konuları ele alındı.

İnşaat ve yapı malzemeleri sektörüyle ilgili Türkiye- Suriye İş Forumu, Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te düzenlendi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye göre, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen foruma her iki ülkeden iş insanlarından oluşan heyetler katıldı.

Halep'teki Sheraton Otel'de düzenlenen forumda, ikili görüşmeler ve oturumlar aracılığıyla Türk ve Suriye şirketleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, yatırım fırsatları ve yeniden yapılanma projelerinde işbirliğinin ele alınması amaçlandı.

Kanala göre, forum, Suriye ve Türk hükümetleri arasında çeşitli sektörleri kapsayan bir dizi işbirliği kapsamında gerçekleşti.

Yeni Suriye yönetimi, 2011-2024 yılları arasında yaşanan iç savaşın ardından uluslararası toplumla ilişkilerini yeniden kurmaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Ekonomi
