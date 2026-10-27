Türkiye-Sri Lanka hava anlaşması protokolünü İskurt ve Hemachandra imzaladı

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Türkiye ile Sri Lanka arasındaki hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla İkili Hava Ulaştırma Anlaşması'nı tadil eden protokol imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Türkiye ile Sri Lanka arasındaki hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesi için İkili Hava Ulaştırma Anlaşması'nı tadil eden bir protokol imzalandığı belirtildi.

Protokolün, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Sri Lanka Dışişleri ve Yurt Dışı İstihdamdan Sorumlu Bakan Yardımcısı Arun Hemachandra tarafından imzalandığı aktarılan paylaşımda, törene Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek'in de katıldığı bildirildi.

Paylaşımda, iki ülke arasında 2 Aralık 2008'de imzalanan söz konusu anlaşmayı tadil eden protokol ile ücret tarifelerine ilişkin hükümlerde düzenleme yapıldığına işaret edilerek, "Söz konusu düzenlemenin, Türkiye ile Sri Lanka arasındaki hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesine ve ücret tarifelerine ilişkin süreçlerin daha öngörülebilir hale getirilmesine katkı sağlaması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA