Sırbistan, Moldova ve Mısır, Pan Avrupa Akdeniz tercihli menşe kümülasyonuna alındı

Türkiye'nin Pan Avrupa Akdeniz tercihli menşe kümülasyonuna Sırbistan, Moldova ve Mısır dahil edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlemeler yapıldı.

Sırbistan, Moldova ve Mısır, Türkiye'nin uyguladığı Pan Avrupa Akdeniz tercihli menşe kümülasyonuna dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesi kararıyla tadil edilen Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonu kapsamındaki tercihli menşe kurallarının uygulanmasına dair usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, Sırbistan, Moldova ve Mısır, Türkiye'nin bölgesel konvansiyon kapsamındaki tercihli menşe kurallarını uyguladığı ülkelere dahil edildi.

Öte yandan, İkili Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'in bazı hükümleri yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
