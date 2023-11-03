Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, 115 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 115 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 115 sürekli işçi alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilecek sürekli işçi alımına ilişkin aranacak şartlar, 6 Kasım tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine İŞKUR internet sitesi üzerinden 6-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Alımı yapılacak sürekli işçilerin dağılımı şu şekilde:

"Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni 22

Makine Teknisyeni 19

Metal Teknolojisi Teknisyeni 19

Elektrik Teknisyeni 18

Makine Bakım Onarım Teknisyeni 14

Montaj-Kaynak İşçisi 4

Torna Freze ve CNC İşçisi 4

Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni 3

Döküm Teknisyeni 3

Atölye İşçisi 3

Kalite Kontrol İşçisi 2

Vinç Operatörü 2

Talaşlı İmalat Teknikeri 1

Talaşlı İmalat Teknisyeni 1" - ANKARA