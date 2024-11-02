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Türkiye, Sağlık Turizminde Zirveye Oynuyor

Türkiye, Sağlık Turizminde Zirveye Oynuyor
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Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu İşletme Direktör Yardımcısı Dr. Uygar Üstün, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında yükselen başarı grafiğini ve bu başarıda misafir memnuniyetinin önemini vurguladı. Türkiye, geniş tedavi imkanları ve uygun fiyat politikası ile sağlık alanında dünya çapında dikkat çekiyor.

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu İşletme Direktör Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Uygar Üstün, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki hizmet anlayışıyla çıtayı her geçen gün yükselttiğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Üstün, Türkiye'nin ABD ve Almanya gibi ülkelerin ardından sağlık turizminde önemli merkezlerden biri olarak öne çıktığını belirtti.

Üstün, sağlık hizmetlerinde ileri teknoloji, geniş yelpazede tedavi imkanları ve cazip fiyatlarla Türkiye'nin sektörde zirveyi zorladığını ifade etti.

Sağlık turizmindeki başarıyı sürdürülebilir kılmak için tanıtım faaliyetlerinin ve kalite odaklı hizmetlerin önemini vurgulayan Üstün, "Bu başarıyı elde etmek, kaliteli hizmet ve uygun fiyat politikalarının birleşimidir." değerlendirmesini yaptı.

Üstün, Türkiye'de saç ekimi, onkoloji, organ nakli, kalp cerrahisi gibi birçok alanda tedavi olanakları sunulduğunu belirterek "Sağlık alanındaki bu başarılar Türkiye'yi sadece estetik operasyonlarla değil, ciddi tedavi süreçlerinde de tercih edilen bir merkez haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık turizminde Türkiye'nin tercih edilmesinde olumlu hasta deneyimlerinin ve tavsiyelerin etkili olduğunu aktaran Üstün, hastaların önemli bir oranının Türkiye'yi yakın çevresinden aldığı önerilerle seçtiğini belirtti.

Üstün, "Burada en etkili faktör, hastaların yakın çevresine olan güvenidir. Sosyal medya, tanınmış kişiler ve geçmişte hizmet alıp memnun kalanların önerileri, hasta kazanımını doğrudan etkiliyor. Hastaların yüzde 73'e varan oranla Türkiye'yi tercih etmesinde bu tavsiyeler etkili oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık turizminde hastaların kaliteli hizmet alması ve bu hizmeti başkalarına önermelerinin sağlanması gerektiğini belirten Üstün, şunları kaydetti:

"Hastalarımıza sağladığımız üç ana kriterin yanıtı 'evet' olmalı: 'Hizmetten memnun kaldınız mı, tekrar gelir misiniz ve bu hizmeti başkalarına önerir misiniz?' Bu üç soruya verilen olumlu yanıtlar, Medipol'ü ve ülkemizi sağlık turizminde üst sıralara taşıyor."

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
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