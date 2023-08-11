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Türkiye Petrolleri, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akseki-1'de sondaja başlıyor

Ekonomi Haberleri

Türkiye Petrolleri, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'deki Akseki-1 kuyusunda sondaja başlayacağını duyurdu. Mavi Vatan'daki arama faaliyetleri devam ediyor.

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'deki Akseki-1 kuyusunda sondaja başlayacağını duyurdu.

Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Enerji filomuzun en güçlü üyesi Abdülhamid Han, Akseki-1'de. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'deki yeni hedefi Akseki-1 kuyusunda sondaja başlıyor. Mavi Vatan'daki arama faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Abdülhamid Han Mavi Vatan Akdeniz Türkiye Ekonomi Haberler

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