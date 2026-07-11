Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesine yönelik müzakereler yapıldı

Türkiye- Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesine yönelik müzakereler, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, müzakerelerin, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Akram Aliyev'in eş başkanlığında yürütüldüğü bildirildi.

Paylaşımda, "İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacak müzakerelerin karşılıklı fayda temelinde ilerletilmesi, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik ortak perspektife önemli katkılar sunacaktır." ifadesine yer verildi.