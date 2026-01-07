Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılında 1 milyon 368 bin 400 adet satış ile rekor kırdı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak- Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,49 oranında artarak 1 milyon 368 bin 400 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobil satışları 191 bin 960 adetle yüzde 17,7 pay aldı. Yerli marka Togg, 2025 yılında 39 bin 20 adetlik satış rakamına ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak- Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,49 oranında artarak 1 milyon 368 bin 400 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak- Aralık döneminde geçen yıla göre yüzde 10,62 oranında artarak 1 milyon 84 bin 496 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9,97 artarak 283 bin 904 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Aralık ayında yüzde 12,55, otomobil pazarı yüzde 8,54, hafif ticari araç pazarı yüzde 27,83 oranında arttı.

2025 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Aralık ayına göre yüzde 12,55 artarak 191 bin 620 adet oldu. 2025 Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,54 artarak 146.319 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 27,83 artarak 45.301 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 57,9 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 58,0 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 57,8 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 82,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 599.790 adetle yüzde 55,3 pay, B segmenti otomobiller 292 bin 700 adetle yüzde 27 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 61,9 pay, 671 bin 819 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 22,8 pay ve 247 bin 5 adet satış ile Sedan, yüzde 14,4 pay ve 156.078 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 509 bin 217 adetle yüzde 47 pay, hibrit otomobil satışları 295 bin 378 adetle yüzde 27,2 pay, elektrikli otomobil satışları 191 bin 960 adetle yüzde 17,7 pay ve dizel otomobil satışları 80 bin 346 adetle yüzde 7,4 pay, otogazlı otomobil satışları 7 bin 595 adetle yüzde 0,7pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre, 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 75,2 artarak yüzde 13,9 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 113,5 artarak yüzde 3,8 pay aldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1400cc altındaki otomobil satışları yüzde 14 azalarak yüzde 34,1 pay, 1400-1600cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 14,6 azalarak yüzde 20,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 14,4 artarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 15 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 338 bin 675 adetle yüzde 31,2 pay, <100 gr/km arasındaki otomobiller 260 bin 518 adetle yüzde 24 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 1 milyon 30 bin 458 adetle yüzde 95 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 54.038 adetle yüzde 5 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 75,8 pay ve 215 bin 193 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 9,3 pay ve 26 bin 452 adetle 2'nci sırada yer aldı.

Aralık ayında en çok satan ilk 10 marka şöyle:

Renault: 24 bin 18 adet

Ford: 18 bin 526 adet

Volkswagen: 16 bin 640

Fiat: 15 bin 960 adet

Toyota: 11 bin 904 adet

Peugeot: 11 bin 539 adet

Opel: 10 bin 788 adet

Citroen: 10 bin 713

Hyundai: 7 bin 502

Aralık ayında Togg, 7 bin 305 satış rakamına ulaşırken, 2025 yılının tamamında ise 39 bin 20 adet satış gerçekleştirdi.

Çinli otomobil markası BYD, Aralık ayında 4 bin 767 adet satış gerçekleştirirken, 2025 yılında ise 45 bin 537 adetlik satış rakamına ulaştı. - İSTANBUL