Haberler

Türkiye'nin kadın istatistikleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK tarafından açıklanan 'İstatistiklerle Kadın, 2025' çalışmasına göre, Türkiye nüfusunun kadınlar karşısındaki oranı yüzde 49,98 olarak belirlendi. Kadınların daha uzun yaşaması sonucu 60 yaş ve üzerindeki nüfusta kadın sayısı daha fazla.

Türkiye nüfusunun yüzde 49,98'i kadınlardan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Kadın, 2025" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ülke nüfusunun yüzde 49,98'ini kadınlar, yüzde 50,02'sini erkekler oluşturdu. Türkiye'nin kadın nüfusu 43 milyon 32 bin 734 kişi, erkek nüfusu 43 milyon 59 bin 434 kişi oldu.

Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 51,9 iken 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 69,7 olarak belirlendi.

Ulusal Eğitim İstatistikleri sonuçlarına göre, en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2008-2024 yıllarında arttığı görüldü.

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı, 2008 yılında yüzde 75,1 iken 2024 yılında yüzde 92,6'ya çıktı. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, 2008 yılında en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 67,5, erkeklerin oranı yüzde 82,8 iken, bu oran 2024'te kadınlarda yüzde 88,3, erkeklerde ise yüzde 97 oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı

Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Girdiği uygulama olay oldu!
Rusya tepkilerin ardından topa giriyor: Her şeyi yapacağız

Savaş büyüyecek gibi! Rusya tepkilerin ardından topa giriyor
Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı

Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı
Asansörden inmek için adımını attı ama... Sonrası korkunç

Asansörden inmek için adımını attı ama... Sonrası korkunç
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı