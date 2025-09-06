Türkiye'nin Yüksek Teknoloji İhracatı Artış Gösterdi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüksek ve orta-yüksek teknoloji ihracatının, imalat sanayi ihracatı içindeki payının yüzde 40,1 seviyesinden, yüzde 42,5'e yükseldiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, teknoloji ihracatı verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, "Yüksek teknoloji ihracatımız 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 oranında, orta-yüksek teknoloji ihracatımız ise yüzde 10,2 artış kaydetmiştir. Böylelikle yüksek ve orta-yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 40,1 iken 2025 yılında yüzde 42,5 seviyesine yükselmiştir" dedi.

2025 yılı 2'nci çeyreğinde imalat sanayinin, 2022'nin 2'nci çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydederek yüzde 7 büyüdüğünü aktaran Bolat, "GSYH büyümesine 1,1 puan katkı sağlamıştır. İmalat sanayindeki bu güçlü artışın temelinde yüksek teknoloji üretimindeki ivmelenme bulunmaktadır. Nitekim Nisan-haziran döneminde yüksek teknoloji üretimi çeyreklik bazda yüzde 9,6, yıllık bazda ise yüzde 38,5 oranında artış göstermiştir. Bu performans ile yüksek teknoloji ihracatı yıllık bazda temmuz ayında yüzde 71,7, ağustos ayında yüzde 42,3 oranında artış kaydetmiştir. Yüksek teknoloji alanındaki üretim kapasitesinin artması, dış ticarette rekabetimizi güçlendirmekte; verimlilik artışları ve yüksek katma değer üretimi yoluyla da büyümenin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Bu katkının kalıcı ve daha güçlü hale gelmesi için tüm kurumlarımızın koordinasyonu içinde çalışmalar yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.