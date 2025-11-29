Türkiye'nin Yerli Robotu ELF Fuarı'nda Göz Doldurdu

Elektrik, elektronik ve akıllı ev teknolojileri alanında Türkiye'nin en önemli buluşmalarından biri olan ELF Fuarı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda üçüncü gününde de yoğun ilgi görürken, fuarın bu yılki en dikkat çekici ürünü Noas tarafından geliştirilen yerli robot oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, standın önünde uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, robotun sergilediği akıcı hareketleri ve etkileşim yeteneklerini yakından izleme fırsatı buldu.

Tamamen yerli ve milli yazılımlarla geliştirilen Noas'ın robotu, oturma-kalkma, selamlama, tokalaşma ve dans etme gibi dört temel fonksiyonuyla fuarın adeta yıldızı haline geldi. Akıcı motor hareketleri, mimikleri ve sevimli tavırlarıyla ziyaretçilerden büyük beğeni toplayan robot, fuarın teknoloji vitrininde öne çıkan ürünlerden biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Noas İş Geliştirme Uzmanı Necmettin Kadıoğlu, robotun geliştirme sürecine dikkati çekerek, "Robotumuzun yürüme, selamlama, tokalaşma ve dans edebilme olmak üzere dört fonksiyonu mevcut. Bunların tamamını yazılım kodlarına erişerek servo motorlarla komutlandırıyoruz. Bizim birinci önceliğimiz anlamak. Robot nasıl anlar, insan doğasını robota nasıl uyarlayabiliriz? Bu soruların üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadıoğlu, Robotun tamamen yerli mühendislik ürünü olduğunu vurgulayarak, "Ekibimizle hem kodlamasını hem de mekanik aksamların bakım ve geliştirilmesini yapıyoruz. Bir sonraki aşamada sesli komutla yönetim, çevresel algılama ve insan fonksiyonlarının robota entegre edilmesini hedefliyoruz. Nihai amacımız, kendi kendini kontrol edebilen, günlük işlerini yapabilen ve insanlara hizmet sunabilecek bir robotik yapıya ulaşmak."değerlendirmesinde bulundu.

Noas'ın yerli robotu, ELF Fuarı'nın üçüncü gününde ziyaretçilerden gördüğü yoğun ilgiyle dikkatleri üzerine çekerken, Türkiye'nin robotik teknolojilerdeki gelişim düzeyini gözler önüne serdi. Fuar yarın da teknoloji meraklılarını ağırlamaya devam edecek.

Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Hasan Önal, Hakan Çelik moderatörlüğündeki panelin konuğu oldu.

Ayrıca, fuarda gazeteci Hakan Çelik'in moderatörlüğünde düzenlenen paneldeki oturumun konuğu, Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Hasan Önal oldu

Sektör profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği oturumda, e-ticarette güncel trendler, dijital ticaretin dönüşümü, e-ihracatta devletin destek politikaları ve firmaların küresel pazarlara açılma süreçleri masaya yatırıldı.

Hakan Çelik'in yönelttiği tüm soruları ayrıntılarıyla yanıtlayan Hasan Önal, mevcut tabloyu ve gelecek stratejilerini katılımcılarla paylaştı.

Önal, Türkiye'nin e-ticarette son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını vurgulayarak, özellikle e-ihracat alanında devletin sunduğu desteklerin kapsamlı şekilde sürdüğünü ifade etti. Firmaların uluslararası pazarlara girişini kolaylaştıran teşvikler, lojistik avantajlar, dijitalleşme adımları ve eğitim programlarına yönelik bilgiler aktardı.

Panel boyunca, küresel rekabette öne çıkmak isteyen firmaların hangi dijital yöntemleri kullanması gerektiği, pazar yerlerinde görünürlüğün artırılmasına yönelik stratejiler ve e-ihracatta gelecek trendleri de detaylı biçimde ele alındı.

ELF Fuarı'ndaki oturum, sektör temsilcilerine güncel politikaları ve gelecek vizyonunu doğrudan yetkili ağızdan dinleme fırsatı sunarak büyük ilgi topladı.