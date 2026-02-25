Bakan Kacır'dan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin değerlendirme Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bütüncül bir kalkınma anlayışıyla Türkiye'nin yatırım ortamını güçlendirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kacır, ABD merkezli X sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, bakanlar ile kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sekreterya görevini üstlendikleri YOİKK toplantısında, 2025-2026 dönemini kapsayan Eylem Planı çerçevesinde kaydedilen ilerlemeleri değerlendirdiklerini vurgulayan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü sürdürürken, Sanayi Alanları Master Planı doğrultusunda üretim kapasitemizi artıracak ve yatırımların ülke genelinde dengeli dağılımını sağlayacağız. Güçlendirilmiş teşvik sistemimiz, finansman programlarımız ve yerel kalkınma vizyonumuzla Milli Teknoloji Hamlesi'ni tüm Türkiye'ye yaymaya devam edeceğiz. Bütüncül bir kalkınma anlayışıyla Türkiye'nin yatırım ortamını güçlendirmeyi sürdüreceğiz."