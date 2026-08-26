Yaş meyve ihracatında tarihi rekor: 1 milyar dolar aşıldı

Türkiye'nin yaş meyve ihracatı, 7 aylık dönemde ilk kez 1 milyar dolar bandını aştı.

Önemli tarım ülkelerinden Türkiye'de elverişli hava koşulları ve yağışlar, birçok yaş meyve türünde verim ve kaliteyi artırdı.

Yüksek rekolte, ihracatçıların dış pazarlardan gelen talebi düzenli ve kaliteli ürünle karşılamasına imkan sağladı.

Üretimdeki artışa Türkiye'nin Avrupa pazarlarına yakınlığından kaynaklanan lojistik avantaj da eklendi.

Ürünlerin tazeliğini koruyarak kısa sürede alıcılara ulaştırılması ve zamanında teslimat, Avrupalı müşterilerin Türk yaş meyvesine ilgisini artırdı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin yaş meyve ihracatı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 631 milyon 662 bin dolardan 1 milyar 5 milyon 225 bin dolara çıktı.

Sektör, böylece ocak-temmuz döneminde ilk defa 1 milyar dolar ihracat bandını aştı.

Söz konusu dönemde 512 bin 11 ton yaş meyveyi dış pazarlara gönderen Türkiye'nin özellikle Avrupa'nın önemli pazarlarında yakaladığı artış dikkati çekti.

İspanya ve Polonya'da ihracat büyük ölçüde arttı

Avrupa ülkeleri arasında en fazla yaş meyve ihracatı Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeye dış satım yüzde 80 artarak 63 milyon 410 bin dolardan 113 milyon 921 bin dolara yükseldi.

Avrupa pazarlarında oransal olarak en güçlü yükselişlerden biri İspanya'da kaydedildi. Bu ülkeye yaş meyve ihracatı yüzde 318 artışla 1 milyon 725 bin dolardan 7 milyon 212 bin dolara yükseldi.

Polonya da ihracatın hızla büyüdüğü pazarlardan biri oldu. Bu ülkeye dış satım yüzde 295 artışla 9 milyon 388 bin dolardan 37 milyon 63 bin dolara ulaştı.

İtalya'ya yaş meyve ihracatı ise yüzde 203 artışla 2 milyon 23 bin dolardan 6 milyon 133 bin dolara yükseldi.

Artış diğer Avrupa pazarlarında da devam etti. Hollanda'ya yapılan ihracat yüzde 53 artarak 12 milyon 578 bin dolara, Letonya'ya yüzde 44 yükselişle 4 milyon 335 bin dolara çıktı. İngiltere'ye dış satım ise yüzde 19 artışla 20 milyon 593 bin dolara ulaştı.

Avrupa ihracatında kiraz, şeftali, nektarin ve kayısı öne çıktı

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, verimli geçen sezonun hem üreticileri hem de ihracatçıları memnun ettiğini söyledi.

Kiraz, nektarin, şeftali ve kayısı gibi ürünlerin gelirinde önemli artışların kaydedildiğini dile getiren Uçak, ihracattaki artışın ülkeye daha fazla döviz girdisi sağladığını belirtti.

İhracatın Türkiye ekonomisi açısından vazgeçilmez unsurlardan biri olduğunu anlatan Uçak, "Tarımsal ürünlerimiz ihraç edildiği ülkede gerçekten ciddi anlamda bir rağbet görüyor. Ürünlerimizin kalitesi, lezzeti ve aromasıyla sürekli talep görmesi, ihracat artışlarımızı yükseltiyor. (İlk 7 ayda) İhracatımız 631 milyon dolardan 1 milyar dolara çıktı. Bu durum ihracatçımızı, üreticilerimizi memnun etmektedir. Bu rakam ilk 7 aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 631 milyon 662 bin dolar ihracat yapan sektörümüz, 2024'te ise 816 milyon 817 bin dolarla en yüksek seviyeye ulaşmıştı." diye konuştu.

Uçak, Avrupa ülkelerindeki ciddi artışların sektörü sevindirdiğini kaydetti.

Geçen yıl çekirdekli meyvelerin zirai dondan ciddi şekilde etkilendiğini vurgulayan Uçak, şöyle devam etti:

"Bu sene hem rekoltemiz hem kalitemiz gerçekten çok iyi. Üreticilerimiz çok ciddi bir emek vererek yetiştirdiler. Biz de ihracatçılar olarak onların sayesinde bu ihracatı gerçekleştirdik. Avrupa'daki İspanya, İtalya ve Polonya pazarlarında önemli artışlar yaşandı, ihracatımız katlandı. Karşısındaki tüccara bir ürün sattığında verilen sözleri yerine getirilmesi özellikle Avrupalılar tarafından çok önemseniyor. Teslimat gününü bırakın saatine kadar program veriyor, 'şu tarihte şu saatte benim aracım gelecek' diyor. O saatte o araç gitmediğinde bir daha o firmayla alışveriş yapmıyor. Biz de bunlara çok dikkat ederek vermiş olduğumuz sözleri ve yerine getirmeye gayret ettik. Burada da ihracatçılarımıza büyük bir iş düştü ve bu işi de bu başarıyı da yakaladılar."

Kaynak: AA