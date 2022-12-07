Türkiye'nin ünlü işadamlarından Ömer Faruk Başaran, Büyük Türkiye Hareketini başlattı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en başarılı iş adamı ödülünü alan, İş dünyasının önemli isimlerinden olan ve siyasetin de çığır açıcı isimlerinden Ömer Faruk Başaran, yeni bir oluşum için kolları sıvadı. Başaran aktif siyasete yön vermek ve ülkemizin durumuna kayıtsız kalmamak için Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) ve Türkiye Patronlar Platformu (TPP)'nun genel başkanlık görevlerini bırakıp 'Büyük Türkiye Hareketi'ni kurdu.