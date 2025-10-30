Türkiye'nin ünlü hamburger markası konkordato ilan etti
Küresel ekonomik kriz Türkiye'de de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son marka ise Yesen Burger oldu. Türk markalarından biri olan ve Enburger markası altında faaliyet gösteren Yesen Burger yaşadığı ekonomik kriz sonrası konkordato ilan etti.
- Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne 3 aylık geçici konkordato mühleti tanındı.
- Şirketin Marmara Bölgesi genelinde 18 şubesi ve yaklaşık 250 çalışanı bulunuyor.
- Konkordato süreci tamamlanana kadar şirketin faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam edeceği belirtildi.
Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne 3 aylık geçici konkordato mühleti tanındı. Mahkeme, süreci yönetmek üzere 3 konkordato komiseri görevlendirdi.
Sözcü gazetesinden Murat Beyaz'ın haberine göre, İcra İflas Kanunu'nun 288. maddesi uyarınca alacaklılara 7 günlük itiraz süresi verildi. Bu süre zarfında alacaklılar, konkordato talebine ilişkin itirazlarını ve şirketin mali durumuna dair delillerini mahkemeye sunabilecek.
18 ŞUBESİ VE 250 ÇALIŞANI BULUNUYOR
2000'li yılların başında kurulan Yesen Burger, "Bİ YESEN anlarsın" sloganıyla uzun yıllar boyunca yerli burger markaları arasında öne çıkmıştı. Şirketin Marmara Bölgesi genelinde 18 şubesi ve yaklaşık 250 çalışanı bulunuyor.
ARTAN MALİYETLER BÜYÜMEYİ DURDURDU
Yesen Burger son yıllarda her yıl 10 yeni şube açma hedefiyle büyüme planları yapıyordu. Ancak artan maliyetler, yüksek kira bedelleri ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, markanın finansal dengesini sarstı.
FAALİYETLER DEVAM EDECEK
Şirketin konkordato süreci tamamlanana kadar faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam edeceği, mahkeme süreci sonunda ise yeniden yapılanma planını sunmasının beklendiği belirtildi.