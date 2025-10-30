Türkiye'nin ünlü hamburger markası konkordato ilan etti

Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne 3 aylık geçici konkordato mühleti tanındı. Mahkeme, süreci yönetmek üzere 3 konkordato komiseri görevlendirdi.

Sözcü gazetesinden Murat Beyaz'ın haberine göre, İcra İflas Kanunu'nun 288. maddesi uyarınca alacaklılara 7 günlük itiraz süresi verildi. Bu süre zarfında alacaklılar, konkordato talebine ilişkin itirazlarını ve şirketin mali durumuna dair delillerini mahkemeye sunabilecek.

18 ŞUBESİ VE 250 ÇALIŞANI BULUNUYOR

2000'li yılların başında kurulan Yesen Burger, "Bİ YESEN anlarsın" sloganıyla uzun yıllar boyunca yerli burger markaları arasında öne çıkmıştı. Şirketin Marmara Bölgesi genelinde 18 şubesi ve yaklaşık 250 çalışanı bulunuyor.

ARTAN MALİYETLER BÜYÜMEYİ DURDURDU

Yesen Burger son yıllarda her yıl 10 yeni şube açma hedefiyle büyüme planları yapıyordu. Ancak artan maliyetler, yüksek kira bedelleri ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, markanın finansal dengesini sarstı.

FAALİYETLER DEVAM EDECEK

Şirketin konkordato süreci tamamlanana kadar faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam edeceği, mahkeme süreci sonunda ise yeniden yapılanma planını sunmasının beklendiği belirtildi.