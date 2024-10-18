Türkiye'ye yatırım yapan yabancılar TL'yi daha çok tercih etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 5,8 oranında artışla 351,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 4,2 oranında artışla 679,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

REZERV VARLIKLARINDA %6'LIK ARTIŞ

DOĞRUDAN YATIRIMLAR DA YÜKSELDİ

YABANCILAR TL'Yİ DAHA ÇOK TERCİH ETTİ