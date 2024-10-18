Türkiye'ye yatırım yapan yabancılar TL'yi daha çok tercih etti
Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu, 2023 sonunda eksi 318,6 milyar ABD dolarıyken, 2024 Ağustos sonunda eksi 327,1 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren bu veri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 5,8 oranında artışla 351,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 4,2 oranında artışla 679,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
REZERV VARLIKLARINDA %6'LIK ARTIŞTürkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda eksi 318,6 milyar ABD doları iken 2024 Ağustos sonunda eksi 327,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.
Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde 6,0 oranında artışla 149,4 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,6 oranında artışla 130,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,8 oranında artışla 50,2 milyar ABD doları oldu.