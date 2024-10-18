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Türkiye'ye yatırım yapan yabancılar TL'yi daha çok tercih etti

Türkiye'ye yatırım yapan yabancılar TL'yi daha çok tercih etti
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Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu, 2023 sonunda eksi 318,6 milyar ABD dolarıyken, 2024 Ağustos sonunda eksi 327,1 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren bu veri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 5,8 oranında artışla 351,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 4,2 oranında artışla 679,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

REZERV VARLIKLARINDA %6'LIK ARTIŞ

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda eksi 318,6 milyar ABD doları iken 2024 Ağustos sonunda eksi 327,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.
Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde 6,0 oranında artışla 149,4 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,6 oranında artışla 130,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,8 oranında artışla 50,2 milyar ABD doları oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR DA YÜKSELDİ

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında artışla 200,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

YABANCILAR TL'Yİ DAHA ÇOK TERCİH ETTİ

Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre yüzde 22,4 oranında artışla 118,0 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre yüzde 17,5 oranında artışla 34,7 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku 13,9 milyar ABD doları, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 0,4 artışla 42,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında azalarak 360,1 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında azalarak 42,5 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 24,1 oranında artarak 21,1 milyar ABD doları oldu. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 9,3 oranında artarak 68,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 oranında artarak 101,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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