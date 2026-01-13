Haberler

Ticaret ve perakende satış hacmi Kasım 2025 döneminde aylık ve yıllık bazda arttı

Güncelleme:
TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin ticaret satış hacmi Kasım 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artış gösterdi. Perakende satış hacminde ise artış yüzde 14,2 olarak kaydedildi.

Ticaret satış hacmi, Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 7,1, perakende satış hacmi de yüzde 14,2 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre ticaret satış hacmi, Kasım 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1, perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,5 arttı.

Ticaret satış hacmi, Kasım 2025'te, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,4, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,3 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 14,2 yükseldi.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
