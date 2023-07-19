Dursun Gece: " Türkiye'nin taşımacılık mevzuatı Avrupa Birliği'ne girmeye uygun"

ANKARA Avrupa Birliği'nin taşımacılık politikasında yer alan kurallar aynı şekilde Türkiye'de de uygulanıyor. Türkiye taşımacılığı alt ve üstyapısıyla Avrupa Birliği'ne girmeye hazır.

Son günlerde sık sık gündeme gelen Türkiye'nin AB'ye girmesine ilişkin yapılan çalışmalar neticesinde 2005 yılında hazırlanan 33 fasıldan birisi olan Taşımacılık Politikası'na Türkiye hem altyapısıyla hem de üst yapısıyla uygun. Türkiye ile AB arasında oluşturulan fasıllardan biri olan Taşımacılık Politikaları'nın şoförlerin dinlenme süreleri, taşınan ürünün ağırlığı, emisyon emilininin azaltılması, karayolu güvenliğinin arttırılması gibi konularda AB'ye girmeye hazır.

Uluslararası bir lojistik firmasının kurucu ortaklarından Dursun Gece, taşımacılıkla ilgili olarak Avrupa Birliği'nde uygulanan tüm kuralların aynı şekilde Türkiye'de de uygulandığını Türkiye'nin taşımacılık altyapısının AB'ye uygun olduğunu vurgulayarak, "Takograf uygulaması (taşıtın hızını ve aldığı yolu ölçmeye yarayan aygıt) Türkiye'de de uygulanmakta. Aslında Türkiye'de ki araç kullanma saatleri Avrupa standartları arasında bir fark yok. Ancak bu konuda şoförlerimizin ve firmalarımızın daha fazla bilgilendirilmesi gerekiyor. Takografta şoförlerimiz belirli aralıklarla dinlenmek şartıyla günlük en fazla 9 saat araç sürebiliyor. Bu konuda kontroller sağlanıyor ve uygulamalar hayata geçiriliyor. Avrupa'da uygulanan kurallar ile Türkiye'de uygulanan kurallar arasında bir fark yok. Ülkemizdeki tüm firmalar aynı şekilde takograf kullanarak verileri kayıt altına alıyor. Bununla ilgili olarak polislerimiz takograf kontrollerini sağlıyor. Türkiye'nin taşımacılık mevzuatı Avrupa Birliği'ne girmeye uygun. Türkiye'nin taşımacılık altyapısı Avrupa Birliği'ne uyumlu" ifadelerini kullandı.