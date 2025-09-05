Haberler

Türkiye'nin otomotiv, plastik ve yapı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin otomotiv, plastik ve yapı devi konkordato ilan etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel boyuttaki ekonomik kriz Türkiye'de de çok sayıda firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya dev bir grup daha dahil oldu. Aynı gruba bağlı olarak faaliyet gösteren Maresen Plastik, Maresen Otomotiv ve Minda Yapı, yaşadıkları mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, üç şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme kararına göre, şirketlerin taşınır ve taşınmaz varlıklarının üçüncü kişilere devri yasaklandı. Borçlular, mahkemenin izni dışında rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacak.

7 GÜNLÜK MÜHLET TANINDI

Ayrıca 22 Ağustos'tan itibaren yeni icra ve iflas takipleri başlatılamayacak. Geçici mühlet süresince görev yapmak üzere konkordato komiseri atandı. Alacaklıların ise 7 gün içinde itirazda bulunabileceği bildirildi.

ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİ

Maresen Plastik : 2002 yılında kurulan şirket, ESEN Plastik A.Ş.'nin Marmara Bölge distribütörü olarak faaliyet göstermeye başlamıştı. Plastik sektöründe hem yurt içi hem yurt dışı pazarlarda hizmet veriyordu.

Maresen Otomotiv: 2019'da faaliyete geçen şirket, Goodyear markasının Bursa bayiliğini üstlenmişti. Lastik değişiminden servis hizmetine, akü satışı ve lastik oteli gibi birçok alanda tüketicilere hizmet veriyordu. Ayrıca Duracell Akü Güney Marmara bayiliğini de bünyesine katmıştı.

Minda Yapı: 2008'de kurulan firma, inşaat malzemeleri, tarım, altyapı ve üstyapı projeleri için geniş ürün gamıyla hizmet veriyordu. Bursa, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Düzce, Yalova ve İzmit'i kapsayan geniş satış ağıyla sektörde öne çıkmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz

Bakan Tekin duyurdu: 12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor
Bakan Tekin: Kayıt parası talep edilemez, okul aile birlikleri gönüllü bağış alabilir

"Okul aile birlikleri para toplayabilir, buna engel olamayız"
CHP lideri Özel, ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu'nu tanımayacağız

CHP çok keskin bir yol ayrımında! Özel ilk kez bu kadar ne konuştu
Nihat Kahveci maç sonu çıldırdı: Bizi yediniz, iki gündür stresten öldüm

Bütün ülkenin konuştuğu meseleye o da dahil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.