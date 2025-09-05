Türkiye'nin otomotiv, plastik ve yapı devi konkordato ilan etti

Mahkeme kararına göre, şirketlerin taşınır ve taşınmaz varlıklarının üçüncü kişilere devri yasaklandı. Borçlular, mahkemenin izni dışında rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacak.

7 GÜNLÜK MÜHLET TANINDI

Ayrıca 22 Ağustos'tan itibaren yeni icra ve iflas takipleri başlatılamayacak. Geçici mühlet süresince görev yapmak üzere konkordato komiseri atandı. Alacaklıların ise 7 gün içinde itirazda bulunabileceği bildirildi.

ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİ

Maresen Plastik : 2002 yılında kurulan şirket, ESEN Plastik A.Ş.'nin Marmara Bölge distribütörü olarak faaliyet göstermeye başlamıştı. Plastik sektöründe hem yurt içi hem yurt dışı pazarlarda hizmet veriyordu.

Maresen Otomotiv: 2019'da faaliyete geçen şirket, Goodyear markasının Bursa bayiliğini üstlenmişti. Lastik değişiminden servis hizmetine, akü satışı ve lastik oteli gibi birçok alanda tüketicilere hizmet veriyordu. Ayrıca Duracell Akü Güney Marmara bayiliğini de bünyesine katmıştı.

Minda Yapı: 2008'de kurulan firma, inşaat malzemeleri, tarım, altyapı ve üstyapı projeleri için geniş ürün gamıyla hizmet veriyordu. Bursa, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Düzce, Yalova ve İzmit'i kapsayan geniş satış ağıyla sektörde öne çıkmıştı.