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Türkiye'nin Önemli Madencilik Firmasına 182.2 Milyon TL'lik Haciz Şoku

Türkiye'nin Önemli Madencilik Firmasına 182.2 Milyon TL'lik Haciz Şoku
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Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından birinin 182.2 Milyon TL'lik senet alacağı ödenmediği için, mermer ve madencilik alanında önemli bir firmaya icra takibi başlatıldı. Alacaklı iş adamının vekili, borçluların mallarının haczi ve tespit edilen adreslerdeki malların muhafaza altına alınmasını talep etti. İcra müdürlüğü bu talepleri kabul etti.

Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından birinin 182.2 Milyon TL'lik senet alacağının ödenmemesinden dolayı, alacaklının başvurusu üzerine Mermer ve madencilik alanında Türkiye'nin en önemli firmalarından birine icra takibi başlatıldı.

İcra dosyasının kesinleşmesiyle alacaklı iş adamının vekili, borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile 3'üncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi ile tespit edilen birden fazla adresteki menkullerin muhafaza altına alınması ve kapalı yerlerin çilingir marifetiyle açılmasını talep etmiş, icra müdürlüğü tarafından bu talepler kabul edilmiştir.

İş adamının vekili Av. Ali Alper Tüfekci ve avukat ekibi tarafından titizlikle takip edilen süreçte borçluların resmi adreslerini boşaltmış olduğu fakat aralarında organik bağ bulunan çok sayıda 3. şahıs ve şirket üzerinden ticari faaliyetlerine devam ettiği tespit edilmiş; tespit edilen bu adreslerde İcra Müdürlüğünde görevli icra memurları eşliğinde birden fazla kez haciz ve muhafaza işlemleri uygulanmıştır.

Yapılan hacizler sırasında 3. şahıs ve şirketlerin borçlularla bir bağ ve bağlantısının bulunmadığına ilişkin itirazlarına karşılık haciz işlemlerine eşlik eden Av. Ali Alper Tüfekci ve avukat ekibi tarafından karşı beyanlar ve borçlularla aralarındaki organik bağı gösterir deliller sunulmuş, bunun sonucunda da icra dosyalarının bağlı bulunduğu İcra Mahkemeleri tarafından 3. şahıs ve şirketlerin itirazları kabul görmeyerek alacaklı iş adamı lehine hüküm tesis edilmiştir.

Mermer ve madencilik alanında Türkiye'nin en önemli firmalarından birine yönelik icra takibi başlatıp haciz işlemlerini ekibi ile birlikte başarıyla yürüten Av. Ali Alper Tüfekci konuya istinaden bir açıklama yaptı.

Av. Tüfekci, "Çok sayıda adreste aralıklarla eş zamanlı olarak yapılan haciz işlemleri sonucunda söz konusu firma ve yetkisi ile dosya borcunun ödenmesi konusunda anlaşma sağlandı. İcra ve haciz işlemleri şu an için durduruldu." dedi.

Haberler.com / İzzet Aydın - Ekonomi
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