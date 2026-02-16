Haberler

Bütçe uygulama sonuçları

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, giderleri ise 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak hesaplandı. Bütçe, ocakta 214 milyar 543 milyon lira açık verdi.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, giderleri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 artarak 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 54,9 artışla 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, ocakta 214 milyar 543 milyon lira açık verdi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
