Türkiye'nin Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Eksi 270,1 Milyar Dolar Oldu

Türkiye'nin Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Eksi 270,1 Milyar Dolar Oldu
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Türkiye'nin Mart 2025 itibarıyla net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) eksi 270,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı varlıkları 377,9 milyar dolara yükselirken, yükümlülükler 648 milyar dolar seviyesine geriledi.

Türkiye'nin 2025 Mart itibarıyla net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) eksi 270,1 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 dönemine ilişkin UYP verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, Mart 2025'te bir önceki çeyrek sonuna göre yüzde 3,1 artışla 377,9 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 2,1 azalışla 648 milyar dolar olarak belirlendi. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, martta 25,2 milyar dolar azalarak eksi 270,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3 artarak 73,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 5,7 artarak 143,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Rezerv varlıklar kalemi ise yüzde 0,9 artarak 156,5 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para cinsinden efektif ve mevduat varlıkları yüzde 13,6 artarak 44,8 milyar dolara çıktı.

Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Türk lirası mevduat yükümlülükleri yüzde 13,3 azalışla 30,1 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, 2024 yıl sonuna göre yüzde 9,2 azalışla 165,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi yüzde 3,6 azalarak 120,2 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,1 artışla 362,7 milyar dolar seviyesine çıktı.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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