Haberler

Türkiye'nin Mücevher İhracatı 6,7 Milyar Dolarla Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin mücevher ihracatı, 2023 ocak-ekim döneminde 6,7 milyar dolara ulaşarak son 5 yıl boyunca kesintisiz bir artış gösterdi. Uluslararası lüks tüketim talebinin artışı ve merkez bankalarının gevşeme politikaları, bu yükselişi destekliyor. En fazla ihracat ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirildi.

Türkiye'nin mücevher ihracatı, ocak-ekim döneminde 6,7 milyar dolara ulaşarak son 5 yıldır devam eden kesintisiz yükselişini sürdürdü.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, küresel ekonomik aktiviteye ilişkin problemlerin endişe edildiği kadar büyük olmadığının anlaşılması, resesyon ihtimallerini geride bırakırken lüks tüketim ürünlerine yönelik talepte artış gözleniyor.

Bunun yanı sıra dünya genelinde merkez bankalarının gevşeme döngülerini sürdüreceğine dair beklentilerin devam etmesi de bu eğilimin oluşmasına katkıda bulunuyor.

Bu çerçevede ülkelerarası ticaretin hız kazanacağına dair beklentiler güçlenirken, Türkiye'nin mücevher sektöründe gerçekleştirdiği ihracattaki pozitif ivmelenme de dikkati çekiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, yılın 10 ayında 6,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren mücevher sektörü, ocak-ekim dönemleri itibarıyla son 5 yılda sürekli artış göstererek ilerledi.

Sektörün ihracat verilerine bakıldığında, 2024'ün söz konusu döneminde mücevher ihracatı 6,2 milyar dolar, 2023'te 5,7 milyar dolar, 2022'de 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mücevher sektörünün ihracatı, salgının dış ticareti etkilediği 2021 ve 2020'de ocak-ekim dönemlerinde sırasıyla 4,6 milyar dolar ve 3,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörün ihracatı 2019'da 3,4 milyar dolar, 2018'de 3,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ekim 2025'te sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 3,5 oldu

Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 3,9 artış göstererek 224 milyar 578 milyon 441 bin dolar oldu. Ekim ayında toplam ihracat, yüzde 2,2 yükselişle 24 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde mücevher sektörünün ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artarken sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 3,5 olarak hesaplandı.

En fazla ihracat BAE'ye

Yılın 10 ayında en fazla mücevher ihracatı 2,4 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılırken, bu ülkeyi 496,3 milyon dolarla Hong Kong, 409,4 milyon dolarla İsviçre, 367,7 milyon dolarla ABD ve 335,2 milyon dolarla Libya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında İsviçre zirvede yer aldı. Bu dönemde mücevher sektörünün ülkeye dış satımı 336,1 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi 316,7 milyon dolarla BAE ve 85,3 milyon dolarla Libya izledi.

En fazla ihracat İstanbul'dan

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde mücevher sektöründe en fazla ihracat 4,7 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti.

Aynı dönemde Çorum'dan 1,8 milyar dolar, Kastamonu'dan 125,7 milyon dolar, Ankara'dan 39,7 milyon dolar, Trabzon'dan 30,5 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, geçen yıl ve 2025'in ocak-ekim döneminde mücevher sektörünün en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:

1 Ocak - 31 Ekim (bin dolar)
ÜLKE20242025Değişim (yüzde)
BAE2.126.960,442.443.643,7614,9
HONG KONG458.646,28496.323,578,2
İSVİÇRE73.247,74409.376,39458,9
ABD576.907,60367.724,77-36,3
LİBYA249.833,42335.177,6934,2
MEKSİKA256.040,54240.662,26-6,0
KIRGIZİSTAN254.499,72239.524,81-5,9
IRAK419.116,74171.410,17-59,1
BELÇİKA98.953,37160.185,3361,9
BİRLEŞİK KRALLIK84.840,82140.070,4165,1

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla duyurmuştu! Ünlü ismin ölüm nedeni belli oldu
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu

Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Şehit cenazesine damga vuran olay! Milletvekilleri böyle tartıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.