Türkiye'nin makarna ihracatı yılın ilk yarısında 500 milyon dolara yaklaştı

Türkiye'nin makarna ihracatı, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artarak 485 milyon 521 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den yılın ilk yarısında 163 ülke ve serbest bölgeye 812 bin 504 ton makarna gönderildi.

Bu ihracattan 485 milyon 521 bin dolar gelir elde edilirken geçen yılın aynı dönemine göre ihracat miktarında yüzde 20,2, değerde de yüzde 13,5 artış kaydedildi.

Türkiye'nin makarna ihracatında ilk sırada 79 milyon 690 bin dolarla Somali yer aldı. Bu ülkeyi 46 milyon 996 bin dolarla Gana, 45 milyon 461 bin dolarla Irak takip etti.

Makarna ihracatının üçte ikisi Güneydoğu Anadolu'dan

Güneydoğu Anadolu, Türkiye'nin makarna ihracatında önemli ağırlığını yılın ilk yarısında da sürdürdü.

Bölgeden ocak-haziran döneminde 328 milyon 22 bin dolarlık makarna ihracatı gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını değerde yüzde 14,5, miktarda da yüzde 22,7 artıran bölgenin Türkiye'nin toplam makarna ihracatındaki payı yüzde 67,6 oldu.

"Temel tüketim ürünlerinde talep hız kesmedi"

TİM Yönetim Kurulu üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, temel gıda ürünlerinin küresel kriz dönemlerinde de önemini koruduğunu belirtti.

Makarna ve ayçiçeği yağı gibi temel tüketim ürünlerine yönelik küresel talebin hız kesmediğine işaret eden Kadooğlu, ekonomik zorluklara ve küresel maliyet baskılarına rağmen ihracat gücünü korumayı başardıklarını anlattı.

Kadooğlu, tedarik zincirindeki güvenilirlik, kriz dönemlerinde kesintisiz ürün sağlama esnekliği ve pazar çeşitliliğinin ihracatçıları zorlu koşullarda desteklediğini kaydetti.

Türkiye'nin makarna ihracatının yaklaşık üçte ikisinin Güneydoğu Anadolu'dan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kadooğlu, bölgenin güçlü üretim altyapısı ve kara yolu ağlarındaki avantajlarının özellikle Irak pazarında ihracat artışına katkı sağladığını belirtti.

Kadooğlu, Irak'taki artışın uzak pazarlarda yaşanan küresel navlun maliyetlerinin oluşturduğu baskıyı telafi eden önemli bir unsur olduğunu vurgulayarak, gelecek dönemde esnek üretim ve tedarik kabiliyetini katma değerli ihracatla birleştirerek dünya pazarındaki güçlü konumu sürdürmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA