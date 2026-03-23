Haberler

LPG ithalatı ocakta yıllık bazda yüzde 6,5 azaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin LPG ithalatı, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 246 bin 25 ton oldu. Aynı dönemde LPG ihracatı da yüzde 17,6 düştü. Oto gaz, satışlarda en yüksek pazar payına sahip.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ocak ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Rusya, Norveç ve Kazakistan olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı da yüzde 17,6 azalarak 53 bin 406 ton oldu.

Türkiye, söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Ukrayna, Estonya, Yunanistan, Suriye, Marshall Adaları, Romanya ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 9 farklı ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

Satışlarda oto gaz ilk sırada

LPG üretimi ise yüzde 9,4 artarak 84 bin 649 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ocakta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı 292 bin 849 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 81,6 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,8 ile tüplü LPG ve yüzde 3,6 ile dökme LPG satışları izledi.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

