Türkiye'nin LPG İthalatı Nisanda Yüzde 17,5 Düştü

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Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azalarak 244 bin 449 ton oldu. İhracat ise yüzde 11,1 artarak 45 bin 883 ton olarak gerçekleşti. LPG üretimi de aynı dönemde yaklaşık yüzde 10,1 artış gösterdi.

Türkiye'nin LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azalarak 244 bin 449 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) nisana ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Yunanistan ve Gürcistan oldu.

LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azalarak 244 bin 449 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 11,1 artarak 45 bin 883 ton oldu.

İhracat, Bulgaristan, Lübnan, Marshall Adaları, Romanya, İsviçre, Singapur, Ukrayna, Polonya ve Türkiye Serbest Bölgeleri olmak üzere 9 farklı ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yaklaşık yüzde 10,1 artarak 82 bin 115 tona çıktı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yapılan yurt içi LPG satışı yaklaşık 310 bin 116 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 84,1 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 12,9 ile tüplü LPG ve yüzde 3 ile dökme LPG satışları izledi.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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